Zu warm und knochentrocken: So war das Wetterjahr 2025 in Sachsen

Das Wetterjahr 2025 ist in Sachsen den meisten mit einem verregneten Sommer in Erinnerung. Aber das trügt.

Von Antje Ullrich

Dresden - Das vergangene Wetterjahr dürfte bei den meisten mit dem verregneten "Sommer" in Erinnerung geblieben sein. Doch die Erinnerung trügt. 2025 war im Freistaat in Summe zu warm (+1,6 Grad) und vor allem zu trocken (-20 % Niederschläge). Das Jahr war das dritttrockenste der letzten 30 Jahre. Die Folgen: Die sächsischen Böden zeigen zum Jahresbeginn schon bis 1,80 Meter Tiefe - vor allem in Mittel- und Nordsachsen - erhebliche Dürreerscheinungen. Außerdem unterschritten ganze 88 Prozent der sächsischen Grundwasserstände die monatstypische Höhe um durchschnittlich 54 Zentimeter. Wir lassen das zurückliegende Wetterjahr noch einmal Revue passieren.

Januar bis März

Das Wetterjahr 2025 war mit guten Voraussetzungen gestartet, die Böden waren gut nass. (Symbolfoto) © IMAGO/Westend61 (6), 123rf Januar - zu warm Die Durchschnittstemperatur lag im Januar bei 2,4 Grad - ein Plus von 3,6 Grad zum langjährigen Mittel (-1,2 Grad), aber nur von 0,1 Grad für den Referenzzeitraum 1991-2020. In den Höhenlagen gab es dennoch fünf bis zehn Eistage. Mit 55 Litern pro Quadratmeter fiel der Niederschlag nur durchschnittlich aus und machte Sachsen zum trockensten Bundesland. Februar - zu trocken Mit 0,4 Grad war Sachsen im Bundesvergleich das zweitkälteste Bundesland. Besonders eisig war es am 18. Februar in Deutschneudorf-Brüderwiese mit dem deutschen Jahres-Kälterekord von -19,7 Grad. Trotzdem legte sich die Sonne ins Zeug - mit 106 Sonnenstunden (+51 %). Deutlich unter dem Monatsmittel lagen jedoch die Niederschläge mit nur 15 l/m² (43 l/m²). März - zu trocken Sachsen hatte mit 5,6 Grad (normal: 4,1 Grad) eine der niedrigsten Durchschnittstemperaturen im März. Im Erzgebirge gab es an über 20 Tagen Nachtfrost. Obwohl mit 24 l/m² nur knapp die Hälfte der üblichen Monatsmenge (47 l/m²) an Niederschlägen erzielt wurde, fiel die Trockenheit in Sachsen weniger extrem als in den meisten Bundesländern aus. Mit 197 Sonnenstunden (normal: 110 Stunden) erreichte der Freistaat Platz vier der vergangenen Jahrzehnte.

Im Frühjahr 2025 war es trockener als üblich. (Symbolfoto) © imago/Westend61

April bis Juni

Schon vor dem Hochsommer strahlte in Sachsen die Sonne. (Symbolfoto) © imago images/Westend61 April - zu warm & zu trocken Der April verlief mit durchschnittlich 10,3 Grad (normal: 7,3 Grad) ungewöhnlich mild. Am 16. wurde sogar der erste meteorologische Sommertag des Jahres - mit teilweise über 26 Grad - in Sachsen registriert. Erneut fiel mit rund 29 l/m² nur etwa die Hälfte des monatlichen Solls (57 l/m²). Betrachtet man den Referenzzeitraum 1991-2020 (39 l/m²), fiel das Defizit nicht ganz so hoch aus. Mit 224 Stunden erzielte die Sonne ein Plus von etwa 50 Prozent. Mai - durchschnittlich Der Mai war sehr durchschnittlich. Mit einer Mitteltemperatur von 12,1 Grad (1991-2020: 13,2 Grad) war Sachsen deutschlandweit die kühlste Region. Bei den Niederschlägen kamen 53 l/m² zusammen (-20 %) und die Sonne schien 244 Stunden. Juni - zu warm & zu trocken Mit 18,4 Grad (normal: 15,6 Grad) war der Juni im Freistaat deutlich zu warm. Mit 48 l/m² wurden nur zwei Drittel der sonst üblichen Niederschläge (76 l/m²) erreicht. Lokal kam es jedoch zu heftigen Schauern und Gewittern, mit teils großen Niederschlagsmengen. Die Sonne schien 284 Stunden (201 Stunden).

Juli bis September

Nach dem Ende der Sommerferien wurde es noch einmal sommerlich. (Symbolfoto) © imago images/Westend61 Juli - regenreich Die sächsischen Sommerferien fielen buchstäblich ins Wasser. Häufige und kräftige Regenfälle brachten an 15 bis 20 Tagen viel Regen. So summierten sich die Niederschläge auf 118 l/m² - ein Plus von 70 Prozent gegenüber dem längjährigen Mittel (69 l/m²), aber nur von 32 Prozent gemessen am Referenzzeitraum 1991-2020 (90 l/m²). Glücksfall: Der Regen trug dazu bei, die verheerenden Waldbrände in der Gohrischheide schneller als erwartet unter Kontrolle zu bringen. Mit einer Mitteltemperatur von 18,3 Grad war der Juli recht durchschnittlich (normal: 17,2 Grad; 1991-2020: 18,5 Grad). Auch die Sonne ließ sich selten blicken und kam nur auf 183 Sonnenstunden (-13 %). August - zu trocken Der August war mit knapp 33 l/m² (normal: 77 l/m²) viel zu trocken. Das zeigt sich auch in 264 Sonnenstunden, gut 30 Prozent mehr als üblich. Im letzten Drittel des Monats gab es jedoch den ersten Bodenfrost im Erzgebirge. Dadurch erreichte die monatliche Durchschnittstemperatur "nur" 17,9 Grad (normal: 16,8 Grad). September - nass Der September brachte für die Böden dann wieder etwas Erholung. So summierten sich die Niederschläge auf etwa 82 l/m², 48 Prozent mehr als im langjährigen Mittel (55 l/m²). Trotzdem zeigte sich auch die Sonne mit 175 Stunden (+22 %) noch häufig und sorgte dafür, dass Sachsen zu einer der sommerlichsten Gegenden gehörte. In Klitzschen bei Torgau wurden am 20. September sogar noch mal 31,9 Grad gemessen. Insgesamt lag die Mitteltemperatur mit 14,8 Grad leicht über dem durchschnittlichen Klimawert von 13,4 Grad.

Im Herbst waren idyllische Spaziergänge nur selten möglich, es war trüb und nass. (Symbolfoto) © imago images/Westend61

Oktober bis Dezember