Unwetter in und um Leipzig: "Sind ganz gut durchgekommen"

Feuerwehrleute räumen in Leipzig einen Baum von der Straße, der zuvor auf zwei Autos gestürzt war. Die angekündigten Unwetter wüteten innerhalb der Messestadt glücklicherweise nicht so schwer wie zunächst befürchtet. © Silvio Bürger

So musste das Full Force Festival in Gräfenhainichen seine Warm-up-Party angesichts der Unwetterlage absagen. "Bitte macht Eure Zeltplätze sturmsicher, sichert lose Gegenstände oder baut sie wieder zurück", teilten die Veranstalter via Facebook mit. "Stellt bitte sicher, dass Ihr im Falle eines Unwetters umgehend Schutz in Euren Fahrzeugen findet, und bietet Anderen Eure Hilfe an."

In Dessau-Roßlau war die Feuerwehr zwischenzeitlich nicht mehr zu erreichen wegen zahlreicher Anrufe. Auch hier stürzten Bäume um und liefen Keller voll. Die Feuerwehr spricht von knapp 20 Einsätzen in der Nacht.

In Leipzig hielten sich die Schadensmeldungen am Freitagmorgen noch in Grenzen. "Ich denke, wir sind ganz gut durchgekommen", sagte Polizeisprecherin Therese Leverenz gegenüber TAG24.

Bei der Polizei seien mehrere umgekippte Bäume gemeldet worden. In Machern im Landkreis Leipzig stürzte ein Baum auf ein abgestelltes Fahrzeug, ebenso in Wurzen. Zur Schadenssumme lagen zunächst keine Informationen vor.