Unwetter mit Glatteis: So ist die aktuelle Lage auf den NRW-Straßen

Düsseldorf - Das angekündigte Unwetter mit Glatteis führt in Teilen Nordrhein-Westfalens zu ersten Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Glatteis geht der Verkehr in NRW zum Wochenstart in Teilen nur noch sehr langsam voran. (Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Im Oberbergischen Land und im Sauerland geht es auf den Autobahnen A4 und A45 teilweise nur noch sehr langsam voran.

Schwere Unfälle gab es nach Angaben der Polizei zunächst aber nicht. "Alle fahren vorsichtig", teilte etwa die Sicherheitsbehörde im Kreis Siegen-Wittgenstein mit.

Auch auf der A3 von Siegburg in Richtung Rheinland-Pfalz geht es auf den Autobahnen teilweise nur sehr langsam voran, wie auf dem Informationsportal des NRW-Verkehrsministeriums zu sehen ist.

Landesweit sind die Winterdienste im Dauereinsatz. Dadurch seien die Straßen weitgehend gut zu befahren, berichtete ein dpa-Reporter aus dem Ruhrgebiet.