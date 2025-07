Unwetter-Warnung für Sachsen-Anhalt: Gewitter-Front hält weiter an

Magdeburg - Nach einem sommerlichen Traum-Wochenende in Sachsen-Anhalt ist in der kommenden Woche vor allem eins angesagt: Regen, Regen, noch mehr Regen.

In Sachsen-Anhalt ist für die kommende Woche viel Regen gemeldet. © Bildmontage: Simon Zeiher/onw-images/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Deutsche Wetterdienst warnt: Besonders am Montag wird es ungemütlich! Über den gesamten Tag hält mitunter starker Regen an, in westlichen Landesteilen sind auch schwere Gewitter gemeldet. Erst am frühen Abend lässt der Regen etwas nach.

Immerhin wird es nicht allzu kalt. Die Temperaturen kommen auf milde 20 bis 24 Grad, dazu weht ein leichter Wind.

Dieser Trend setzt sich laut DWD auch für die restliche Woche fort. Jeden Tag muss mit Regen und teilweise Gewittern gerechnet werden, der Wind frischt zu starken Böen auf.

Lediglich am Mittwoch sind einige Sonnenstunden möglich, der Regenschirm sollte aber dennoch im Gepäck sein. In der Wochenmitte gibt es auch die höchsten Temperaturen: Maximal 26 Grad sind drin.