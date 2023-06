Unwettergefahr in Sachsen: DWD warnt vor Tornado!

Leipzig - Die Sommerhitze bestimmt weiterhin den Alltag in Sachsen . Damit einher geht ein stetig wachsendes Unwetterrisiko. Nun warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den heutigen Donnerstag vor schweren Gewittern, heftigem Starkregen und sogar Orkanböen.

Tornados sind Wirbelstürme, die immer über Land entstehen. Laut DWD könnte das Wetterphänomen am Donnerstag nicht in Sachsen ausgeschlossen werden. © danross/123RF

Am Vormittag sollen zunächst vor allem in Westsachsen schauerartige Regen, vereinzelt auch Gewitter auftreten. Von Südwesten her werde die Wolkendecke jedoch immer weiter zunehmen.

Ungemütlich soll es dann ab dem Nachmittag bis in den Abend werden, wenn mit den Wolken auch Schauer und Gewitter aufkommen. Die Experten des DWD sprechen von einer hohen Unwettergefahr.

Erwartet werden heftiger bis extrem heftiger Starkregen mit einer Niederschlagsmenge von 40 bis 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde, bis zu fünf Zentimeter große Hagelkörner und sogar Orkanböen mit einer Geschwindigkeit bis zu 130 Stundenkilometern. "Örtlich eng begrenzt kann auch ein Tornado nicht ausgeschlossen werden", hieß es in der aktuellen Vorhersage.

Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich indes auch am Freitag zwischen 28 und 30 Grad, im Bergland zwischen 24 und 28 Grad.