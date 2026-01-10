Unwetterwarnung für NRW: In diesen Regionen sind bis zu 25 Zentimeter Neuschnee angesagt

Köln - Nach dem Tauwetter am Freitag hat das Sturmtief "Elli" auf seiner Rückseite wieder frostige Temperaturen und Schnee nach Nordrhein-Westfalen gebracht.

Bis zum Samstagmittag können im Sauerland, Bergischen Land und Siegerland bis zu 25 Zentimeter Schnee fallen. © Julian Stratenschulte/dpa

Für die Höhenlagen im Sauerland, Bergischen Land und Siegerland hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) angesichts der wieder winterlichen Verhältnisse eine Unwetterwarnung herausgegeben. Bis zum Samstagmittag können dort örtlich laut Prognose bis zu 25 Zentimeter Schnee fallen, wodurch weiter mit Beeinträchtigungen im Straßen- und Bahnverkehr zu rechnen ist.

Die Lage im Straßenverkehr war am frühen Morgen weitestgehend ruhig. Kurz vor 9 Uhr wurden insgesamt 30 Kilometer Stau im Land gemeldet.

Der Fernverkehr bei der Bahn ist vor allem im Norden Deutschlands weiter massiv gestört, auch mit Auswirkungen auf NRW. Ab 10 Uhr am Vormittag soll der Verkehr aus dem Ruhrgebiet und Rheinland in Richtung Norden schrittweise wieder anlaufen.

Auf einigen Strecken hat die Bahn die Höchstgeschwindigkeiten auf den Schnellfahrstrecken reduziert, so unter anderem zwischen Frankfurt und Köln. Dadurch komme es laut Bahn zu Verspätungen.