Viele Wolken, immer wieder Regen: Schlechte Aussichten am Wochenende in Sachsen
Leipzig - In Sachsen muss man sich auf ein ungemütliches und nasses Wochenende einstellen.
Der Freitag beginnt zwar mit einigen Sonnenstrahlen, im Vormittagsverlauf werden diese dann aber immer mehr von Quellwolken verdeckt. Abgesehen vom Erzgebirge soll es im Freistaat aber zunächst trocken bleiben.
Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad, nachts kühlt es dann auf bis zu -6 Grad ab.
Ein ähnliches Bild zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) am Samstag, der heiter startet, ab dem Vormittag durch dichte Wolken und Regen aber deutlich trister wird. Dazu werden Temperaturen bis zu 12 Grad erwartet.
Am Sonntag verziehen sich die Wolken und der dazugehörige Regen nur zögerlich in Richtung Südosten, sodass sich die Sonne nur selten zeigen kann. Im Bergland ist sogar Schneefall möglich.
Erst am Abend klart der Himmel dann langsam auf. Es ist mit Höchstwerten zwischen 7 bis 10 Grad zu rechnen.
Auch der Montag bietet mit starker Bewölkung, Schauern und sogar Gewittern einen eher tristen Start in die neue Woche. Immerhin die Temperaturen bleiben mit Werten zwischen 7 und 10 Grad konstant.
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