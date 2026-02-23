Vom Regenwetter zu 17 Grad und Frühlingsgefühlen: Es wird warm in Sachsen
Leipzig - Der Start in die neue Woche gestaltet sich in Sachsen zwar vielerorts noch regnerisch und windig, doch schon ab Dienstag zeigt sich das Wetter wieder von der Sonnenseite. Es wird warm!
Wechselnde bis starke Wolken geben sich ab Mittag noch die Hand mit Schauern und teils sogar örtlichen Gewittern sowie Graupel.
Temperaturtechnisch ist trotzdem schon ein großer Sprung nach oben zu erkennen. Mit bis zu 13 (Bergland bis zu 10) Grad wird es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) deutlich wärmer, als die letzten Wochen.
Auf dem Fichtelberg ist mit Sturmböen zu rechen.
Das verregnete Wetter zieht sich noch bis in die Nacht. Im Erzgebirge kann der Regen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sogar in Schnee übergehen. Ansonsten bewegen sich die Tiefstwerte zwischen 5 und 2 Grad.
In den Dienstag starten wir ebenfalls noch mit starken Wolken und örtlich abziehenden Regen. Den Rest des Tages lockert es jedoch immer weiter auf und bleibt trocken bei Höchstwerte von 8 bis 11 (in Kammlagen 3 bis 8) Grad.
Begleitet wird der Tag jedoch von einem mäßigen, im Bergland leicht böigen Wind aus West bis Nordwest. Nachts kann es bei bis zu -1 Grad wieder frostig werden.
Es wird immer wärmer
Doch es dauert ja zum Glück nicht lange, bis die Temperaturen wieder ordentlich ansteigen. Es erwartet Euch ein heiterer und trockener Mittwoch bei Höchstwerten zwischen 10 und 17 Grad.
Langsam zeichnet sich ab, dass auch die Nächte etwas milder werden. So werden in den Stunden zu Donnerstag mit 6 bis 2 Grad schon nur noch Temperaturen im Plusbereich erwartet.
Der Donnerstag reiht sich mit angenehmen 14 bis 17 (Bergland 10 bis 15) Grad perfekt in den immer schöner werdenden Wochenverlauf ein. Lediglich mit einem mäßigen Süd- bis Südwestwind und Windböen auf dem Fichtelberg müsst Ihr rechnen.
TAG24 wünscht einen schönen Start in die Woche! Genießt die Sonnenstunden.
Titelfoto: Montage: Sebastian Willnow/dpa; Screenshot/Wetteronline.de