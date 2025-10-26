Von Schnee bis Sonne alles dabei: Bayern erlebt wechselhaftes Wetter

Regen und Wind dominieren Bayern momentan. Doch ab nächster Woche zeigt sich auch in München die Sonne mal wieder.

Von Paulina Sternsdorf

München - Kalter Wind und viel Regen bestimmten die letzten Tage in Bayern. Doch die Sonne soll sich sehr langsam im Laufe der Woche hinter den Wolken hervortrauen.

Das Wetter in Bayern bleibt an den Alpen wechselhaft. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa Am Montag soll es in Teilen von Bayern zunächst regnerisch weitergehen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Nachmittag lockert es von Nordwesten auf, doch es kommt immer wieder zu Schauern. Gerade in der Nordosthälfte können auch vereinzelt Gewitter auftauchen. An den Alpen und im Bayerischen Wald liegen die Höchstwerte gerade einmal bei 5 Grad, am Untermain immerhin 11 Grad. Im höheren Bergland fällt weiterer Schnee. Nachts lassen die Niederschläge langsam nach, es bleibt allerdings kalt bei 6 bis 1 Grad.

Der Dienstag in Bayern bleibt windig

Am zweiten Wochentag müssen die Bayern mit viel Wolken und gebietsweise Regen rechnen. Laut DWD soll es aber am Nachmittag und Abend an den Alpen und im Vorland auflockern und trocken werden. Im Alpenvorland kann es sogar 14 Grad werden, ansonsten schwanken die Temperaturen am Tag zwischen 8 und 12 Grad. Aus Südwesten weht ein starker, frischer Wind. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt, mit stellenweise leichtem Regen. Südlich der Donau soll es voraussichtlich überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5, in einigen Alpen- und Bayerwaldtälern auf 2 Grad.

Mittwoch kommt die Sonne raus

München darf sich über Sonne am Mittwoch freuen. © Katrin Requadt/dpa