Von Schnee bis Sonne alles dabei: Bayern erlebt wechselhaftes Wetter
München - Kalter Wind und viel Regen bestimmten die letzten Tage in Bayern. Doch die Sonne soll sich sehr langsam im Laufe der Woche hinter den Wolken hervortrauen.
Am Montag soll es in Teilen von Bayern zunächst regnerisch weitergehen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Am Nachmittag lockert es von Nordwesten auf, doch es kommt immer wieder zu Schauern. Gerade in der Nordosthälfte können auch vereinzelt Gewitter auftauchen.
An den Alpen und im Bayerischen Wald liegen die Höchstwerte gerade einmal bei 5 Grad, am Untermain immerhin 11 Grad. Im höheren Bergland fällt weiterer Schnee.
Nachts lassen die Niederschläge langsam nach, es bleibt allerdings kalt bei 6 bis 1 Grad.
Der Dienstag in Bayern bleibt windig
Am zweiten Wochentag müssen die Bayern mit viel Wolken und gebietsweise Regen rechnen. Laut DWD soll es aber am Nachmittag und Abend an den Alpen und im Vorland auflockern und trocken werden.
Im Alpenvorland kann es sogar 14 Grad werden, ansonsten schwanken die Temperaturen am Tag zwischen 8 und 12 Grad. Aus Südwesten weht ein starker, frischer Wind.
In der Nacht zum Mittwoch bleibt es bewölkt, mit stellenweise leichtem Regen. Südlich der Donau soll es voraussichtlich überwiegend trocken bleiben.
Die Temperaturen sinken auf 9 bis 5, in einigen Alpen- und Bayerwaldtälern auf 2 Grad.
Mittwoch kommt die Sonne raus
Gerade im Norden Bayerns bleibt es am Mittwoch bewölkt, vereinzelt kann es zu Schauern kommen. Südlich der Donau sieht es zunehmend besser aus, dort scheint von Tagesbeginn an die Sonne. Auch im nördlichen Franken wird es über den Tag hinweg immer freundlicher.
Am Fichtelgebirge kommt es zu Höchstwerten von 10 Grad und im Alpenvorland sogar zu 17 Grad.
In der Nacht zum Donnerstag überschatten dichte Wolken die Sonne vom Vortag, auch der Regen zeigt sich vereinzelt immer wieder, in Ober- und Niederbayern kann es neblig werden.
Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 Grad am Untermain und 3 Grad im Süden Bayerns, im Bayerischen Wald vereinzelt um 0 Grad.
Titelfoto: Montage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Screenshot/wetteronline.de