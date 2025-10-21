Wann fällt der erste Schnee in Deutschland? Experte gibt die Antwort

Deutschland - Viel geregnet hat es in den vergangenen Tagen in Deutschland . Von einem Goldenen Oktober sind wir deshalb weit entfernt. Nach Herbst kommt bekanntlich der Winter, doch wie lange dauert es bis zum ersten Schnee? Experte Kai Zorn sieht noch in diesem Monat weiße Flocken in der Bundesrepublik vom Himmel rieseln.

Die ersten Schneeflocken könnten noch im Monat Oktober in Deutschland vom Himmel rieseln. © 123RF/splitov

In den Mittelgebirgen und in den Alpen ist laut den Wettermodellen, in die sich der Fachmann hineinvertieft hat, um den 28. Oktober mit ersten Schneefällen in Deutschland zu rechnen.

Zorn Blicks richtet sich dabei unter anderem auf den Polarwirbel. Dieser sei momentan nur von Grönland bis Alaska spürbar, in gut zwei Wochen ändert sich dann die Großwetterlage, wodurch größere Mengen an Kaltluft bis zu uns mitgeschleift werden.

Laut den Daten von Wetterzentrale.de haben zudem Wintersport-Orte wie Winterberg (Sauerland), Oberwiesenthal (Erzgebirge) oder Freudenstadt (Schwarzwald) bereits erste Schneesignale für die letzten Oktober-Tage gesendet.

Laut den Wetterdaten, die Zorn vorliegen, ist in den Mittelgebirgen mit einstelligen Neuschnee-Höhen zu rechnen. Im Alpenraum kann die Schneedecke zum Monatsende sogar bis zu 30 Zentimeter betragen.