Schirm besser nicht vergessen! So wird zum Wochenstart das Wetter in Hessen

Frankfurt am Main - Das Wochenende neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende entgegen. Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und Hessen für die nächsten Tage zu werfen.

Das Wetter in Frankfurt und dem Rest von Hessen wird laut DWD zum Start in die Woche bestenfalls ausbaufähig. © Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Für sonderlich gute Laune dürfte bei den meisten weder der Start in die neue Arbeitswoche noch die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sorgen.

Laut den Wetterexperten beginnt der Montag zunächst stark bewölkt bis bedeckt. Von Westen nach Osten hin zieht außerdem Regen durch.

Am Nachmittag muss mit Schauern gerechnet werden, dafür kommt es allerdings wenigstens mancherorts zu vereinzelten Auflockerungen.

Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad, im Bergland sind es zehn bis zwölf Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus südlichen Richtungen, welcher besonders in Gipfellagen teilweise aber auch stark böig ausfallen kann.