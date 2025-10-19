Schirm besser nicht vergessen! So wird zum Wochenstart das Wetter in Hessen
Frankfurt am Main - Das Wochenende neigt sich langsam, aber sicher seinem Ende entgegen. Zeit, um einen Blick auf das Wetter in Frankfurt und Hessen für die nächsten Tage zu werfen.
Für sonderlich gute Laune dürfte bei den meisten weder der Start in die neue Arbeitswoche noch die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes sorgen.
Laut den Wetterexperten beginnt der Montag zunächst stark bewölkt bis bedeckt. Von Westen nach Osten hin zieht außerdem Regen durch.
Am Nachmittag muss mit Schauern gerechnet werden, dafür kommt es allerdings wenigstens mancherorts zu vereinzelten Auflockerungen.
Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 16 Grad, im Bergland sind es zehn bis zwölf Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus südlichen Richtungen, welcher besonders in Gipfellagen teilweise aber auch stark böig ausfallen kann.
Wettervorhersage für Hessen: So wird das Wetter am Dienstag und Mittwoch
Wer am Dienstag auf Besserung hofft, wird den Meteorologen zufolge enttäuscht. Die Temperaturen steigen mit 14 bis 17 Grad zwar leicht. Eine wechselnde bis starke Bewölkung, Schauer oder schauerartiger Regen und Gewitter bestimmen aber das Bild.
Abgerundet wird dieses von einem mäßigen Südwestwind mit örtlich starken Böen, der zum Abend hin immerhin abschwächt.
Eine meist starke Bewölkung erwartet die Menschen auch am Mittwoch. Während vor allem im Süden zeitweise Regen fällt, bleibt es sonst bei 14 bis 17 Grad und einem schwachen, tagsüber mäßigen Wind aus Süd oft niederschlagsfrei.
Titelfoto: Montage: Boris Roessler/dpa, Screenshot/Wetteronline.de