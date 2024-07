Erst Sonne, dann kracht es: So wird das Wetter in Bayern

München - Das Wetter in Bayern wird in den kommenden Tagen sehr wechselhaft. Sobald sich die Sonne gegen den Regen durchsetzt, drohen wieder heftige Gewitter.

Am Wochenende drohen vor allem im Süden Bayerns wieder heftige Gewitter. © Bildmontage: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (2)

Ein Tief zwischen Schottland und Norwegen sorgt derzeit für kühles und feuchtes Wetter in Bayern, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mit.

Schauer und vereinzelt sonnige Abschnitte wechseln sich im Tagesverlauf immer wieder ab.

Erst am Freitag setzt sich vielerorts wieder die Sonne durch. Gute Nachrichten, für Fans, die das EM-Spiel Deutschland gegen Spanien am Abend im Freien anschauen wollen: Mit 20 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 26 Grad entlang des Inns wird es wieder wärmer.

Auch am Samstag bleibt es zunächst sonnig, dann ziehen jedoch wieder Wolken auf. Von Westen sorgen schauerartiger Regen und am Alpenrand zum Teil kräftige Gewitter wieder für eine Abkühlung. Dazu drohen Sturmböen.