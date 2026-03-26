Wechselhaftes Wetter: Zum Auftakt der Osterferien wird's in NRW ungemütlich

Köln - Zum Beginn der Osterferien an diesem Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen laut Vorhersage durchwachsen sein.

Zum Start der Osterferien wird das Wetter in NRW durchwachsen. (Symbolfoto) © Sebastian Willnow/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Freitag zwar heiter bis wolkig und niederschlagsfrei sein.

Wer am Samstag aber draußen unterwegs ist, der sollte Regenkleidung tragen oder einen Regenschirm dabeihaben: Der Prognose zufolge wird es an dem Tag regnerisch.

Nach Tageshöchstwerten von sieben bis elf Grad wird es kälter, in der Nacht kann es frieren.