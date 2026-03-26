Wechselhaftes Wetter: Zum Auftakt der Osterferien wird's in NRW ungemütlich
Von Wolf-Dietrich von Dewitz
Köln - Zum Beginn der Osterferien an diesem Wochenende wird das Wetter in Nordrhein-Westfalen laut Vorhersage durchwachsen sein.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll es am Freitag zwar heiter bis wolkig und niederschlagsfrei sein.
Wer am Samstag aber draußen unterwegs ist, der sollte Regenkleidung tragen oder einen Regenschirm dabeihaben: Der Prognose zufolge wird es an dem Tag regnerisch.
Nach Tageshöchstwerten von sieben bis elf Grad wird es kälter, in der Nacht kann es frieren.
Am Sonntag soll es zwar bewölkt sein, viel Niederschlag wird aber nicht erwartet. Es wird laut Vorhersage maximal zwölf Grad warm. Am Montag soll es wieder etwas regnen.
Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa