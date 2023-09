Weiße Kondensstreifen am Himmel: Vergiftung der Atmosphäre durch Chemtrails?

Deutschland - Wer ab und zu den Blick vom Handy in den Himmel schweifen lässt, dem ist vielleicht schon einmal ein gitterartiges Muster aus streifenförmigen Wolken aufgefallen. Doch sind Ecken und Kanten in der Luft nur das Ergebnis von Kondensstreifen durch den Flugverkehr ... oder doch sogenannte "Chemtrails", welche die Atmosphäre absichtlich vergiften?

Auch am heutigen Dienstagmorgen konnte man am Himmel ungewöhnlich viele der Streifen sehen, die einander kreuzten und sogar ein Gittermuster entstehen ließen.

Das Wort ist eine Zusammensetzung aus den englischen Begriffen für Chemikalien und Kondensstreifen (eng. "Contrails") und lässt darauf hindeuten, dass sich in den weißen Gebilden nicht nur Wassertröpfchen befinden (so wie in normalen Wolken).

Entscheidend für die Haltbarkeit der Kondensstreifen ist die Luftfeuchtigkeit: "Es handelt sich um Wasserdampf, der sich in den Höhen hält", so der ehemalige Wetterbeobachter, "Bei trockener Luft verschwinden sie sofort."

Auch in Dresden waren am heutigen Morgen ungewöhnlich viele Kondensstreifen zu sehen. © privat

Chemtrails sollen aus einem Menschen gemachten Sprühnebel bestehen und ganz bewusst in den Himmel gesetzt werden. Den Chemikalien und Metallpartikeln in den Streifen wird nachgesagt, einen Teil des Sonnenlichtes zurück ins All zu reflektieren und so gegen die Erderwärmung anzukämpfen.

Auftraggeber der geheimen Sprühaktion im Namen des Klimaschutzes soll die US-Regierung sein. Verfechter der Chemtrail-Theorie gehen jedoch auch davon aus, dass dies nur eine Lüge sei und die Streifen in Wahrheit die Atmosphäre vergiften.

In Wirklichkeit sollen die Chemtrails nicht der Erderwärmung entgegenwirken, sondern große Konzerne unterstützen, die Gewinneinbuße durch die Klimapolitik verzeichnen sollen.

Wetter-Experte Marc Joussen, der 16 Jahre lang die Kondensstreifen beobachtete, klärt auf: "Sie bestehen hauptsächlich aus Wasser und ein bisschen [Flugzeugtreibstoff] Kerosin." Auch CO2 und Ruß können sich in den Streifen befinden, womit Flugzeuge die Luft aber nicht mehr verpesten, als Diesel-Autos auf der Straße.