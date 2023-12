Weiße Weihnachten in Hessen? Wohl nicht in diesem Jahr!

Offenbach am Main - Das Wetter in Hessen gestaltet sich in den kommenden Tagen überaus ungemütlich. Wer aber noch ein wenig Hoffnung auf weiße Weihnachten hegt, der dürfte wohl höchstwahrscheinlich enttäuscht werden.

Nebel und Wolken bestimmen das Wetterbild in Hessen in den kommenden Tagen. © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, wetteronline.de

Diese Annahme lässt sich zumindest laut den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mit Sitz in Offenbach am Main fassen. Während am heutigen Sonntag stellenweise Nebel und jede Menge Wolken sowie kalte Winde das Wetterbild zum Wochenabschluss bestimmen, sieht es auch zum Start in die neue Woche nicht sonderlich wohliger aus.

Während sich der Nebel am Montag weitestgehend verzieht, bleibt der Südwestwind in schwacher bis mäßiger Form erhalten. Im Süden Hessens bleibt es tagsüber niederschlagsfrei und es sind sogar bis zu zehn Grad möglich, in der Nacht auf Dienstag könnten die Temperaturen sogar in die Minusgrade rutschen.

Besondere Vorsicht gilt daher vor sogenannter Reifglätte. Ein ähnliches Bild bietet sich auch am Dienstag. Jedoch sinken die Tagestemperaturen auf maximal sechs Grad Celsius. Wer sehnsüchtig auf Schnee wartet, der wird aber weiterhin - selbst in höheren Regionen des Landes - enttäuscht.

Hier kommt es maximal zu Schneeregen, der zu gefährlicher Glätte führen kann.