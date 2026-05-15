Wenig Sonne, aber milder: Das erwartet NRW am Wochenende

Düsseldorf - Das Frühlingswetter in NRW macht weiter Pause: Am Wochenende gibt es viel Wolken und Regen. Dafür wird es etwas milder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt.

Graue Wolken über NRW: Auch am Wochenende bleibt der Himmel dicht und Sonne ist kaum in Sicht. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa

Im späteren Verlauf des Freitags gibt es gebietsweise Schauer und auch Gewitter. Dabei liegen die Temperaturen zwischen 11 und 15 Grad.

Gewitter gibt es am Samstag seltener, es bleibt aber bewölkt mit Schauern. Die Temperaturen liegen voraussichtlich bei 12 bis 16 Grad, in Hochlagen 8 bis 12 Grad.

In der Nacht zum Sonntag lässt der Regen allmählich nach. Örtlich kann es in Bodennähe leichten Frost geben.