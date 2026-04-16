Wetter-Achterbahn im April: Bayern zwischen Sonne, Regen und Wind

München - Von Sonne bis Schnee alles dabei: Der April glänzt in Bayern mit wechselhaftem Wetter . Auch zum Wochenende hin soll es zu Schauern und dichtem Nebel kommen.

In München kommt es vermehrt zu Schauern. (Archivfoto) © Malin Wunderlich/dpa

Der Donnerstag startet in Bayern überwiegend mit dichter Bewölkung. Vor allem in der Osthälfte fällt örtlich Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Im Laufe des Nachmittags lockert der Himmel nur zögerlich auf, zugleich sind dann auch in den übrigen Landesteilen einzelne Schauer möglich.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad, in Mainfranken sind bis zu 21 Grad drin. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer ab, danach lockert es auf. Gebietsweise bildet sich dichter Nebel. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad, im Süden örtlich bis 1 Grad.

Am Freitag nach schneller Nebelauflösung Sonne und Quellwolken. Vom Raum Rhön bis zum Bayerischen Wald im Tagesverlauf einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen etwas darunter. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.

In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt oder klar, lokal Nebel. Tiefstwerte zwischen 8 und 3 Grad.