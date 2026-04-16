Wetter-Achterbahn im April: Bayern zwischen Sonne, Regen und Wind
München - Von Sonne bis Schnee alles dabei: Der April glänzt in Bayern mit wechselhaftem Wetter. Auch zum Wochenende hin soll es zu Schauern und dichtem Nebel kommen.
Der Donnerstag startet in Bayern überwiegend mit dichter Bewölkung. Vor allem in der Osthälfte fällt örtlich Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).
Im Laufe des Nachmittags lockert der Himmel nur zögerlich auf, zugleich sind dann auch in den übrigen Landesteilen einzelne Schauer möglich.
Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 19 Grad, in Mainfranken sind bis zu 21 Grad drin. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.
In der Nacht zum Freitag klingen die Schauer ab, danach lockert es auf. Gebietsweise bildet sich dichter Nebel. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 4 Grad, im Süden örtlich bis 1 Grad.
Am Freitag nach schneller Nebelauflösung Sonne und Quellwolken. Vom Raum Rhön bis zum Bayerischen Wald im Tagesverlauf einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen zwischen 19 und 23 Grad, in den östlichen Mittelgebirgen etwas darunter. Schwacher bis mäßiger Wind aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt oder klar, lokal Nebel. Tiefstwerte zwischen 8 und 3 Grad.
Das Wetter am Samstag und Sonntag in Bayern
Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken ab.
Vor allem im Norden und in den östlichen Mittelgebirgen sind im Tagesverlauf einzelne Schauer möglich. Die Temperaturen steigen auf 19 bis 23 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig, später meist aus nördlichen Richtungen.
In der Nacht zum Sonntag ziehen von Nordwesten her dichte Wolken auf, gebietsweise fällt Regen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad, in höheren Lagen um 5 Grad.
Der Sonntag wird unbeständig: Viele Schauer, vereinzelt auch Gewitter, dazu nur wenig Sonne.
Die Höchstwerte erreichen 15 bis 20 Grad, in den Mittelgebirgen um 12 Grad. Zeitweise weht ein frischer, böig auffrischender Wind aus West bis Nord.
Titelfoto: Montage: Malin Wunderlich/dpa/wetteronline.de