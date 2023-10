Wetter: Der Herbst hat Sachsen fest im Griff! Hier wird's am Montag stürmisch

Leipzig - Neue Woche, neues Glück auch beim Wetter? Der Herbst scheint da nicht so ganz mitspielen zu wollen. Nachdem es in Sachsen zuletzt vor allem grau und regnerisch war, erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auch in den nächsten Tagen unbeständiges Wetter und Regen. Ein Ort sollte sich zum Wochenstart zudem auf Sturm gefasst machen.