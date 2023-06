Gewitter, Hagel und Sonne: In den nächsten Tagen zeigt sich das Wetter von allen Seiten

Deutschland - Durch eine ordentliche Kaltfront kracht es zum heutigen Wochenbeginn nochmal ordentlich - zumindest in Teilen von Deutschland . Danach haben vorüberziehende Wolken jedoch auch noch den ein oder anderen Regenschauer parat.

In der Nacht zum morgigen Dienstag ziehen die meisten bedrohlichen Schauer dann ab, die Tiefsttemperaturen liegen bei 16 bis vereinzelt sogar nur sieben Grad.

Der Süden der Bundesrepublik bleibt hingegen weitestgehend von Gewittern verschont und es bleibt bewölkt bis sonnig, bei 28 bis 33 Grad. Nur in Richtung der Alpen kann es später trotzdem noch vereinzelt gewittern.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zieht am heutigen Montagnachmittag und Abend ein Gewitter über die Nordhälfte Deutschlands nach Osten, welches ein wenig Abkühlung bringt.

Im Süden bleibt es auch am morgigen Dienstag weitestgehend trocken. (Symbolbild) © 123RF/makasanaphoto

Gleiches Spiel am Dienstag: Im Norden und Osten kann es zu Schauern und Gewittern kommen, im Südwesten und Süden bleibt es meist trocken.

Ganz so warm wird es dann aber nicht mehr: 26 bis 20 Grad sind noch maximal drin, in der Nacht kühlt es sich noch weiter auf 15 bis acht Grad ab.

Am Mittwoch, dem 28. Juni, bleibt es unterschiedlich wolkig über Deutschland. Erst im Süden und dann in Westen kann es vereinzelt etwas tröpfeln.

Im Südwesten sind noch bis zu 26 Grad möglicht, in den restlichen Teilen des Landes gehen die Temperaturen eher in Richtung 19 bis 24 Grad.

In der Nacht zum darauffolgenden Donnerstag gibt es im Westen und Nordwesten ein paar Tropen von oben und es bleibt kühl bei 16 bis neun Grad.

Der Nordwesten wird am Donnerstagvormittag von vereinzelten Regenschauern und Gewittern heimgesucht, im Süden gibt es das erst am Nachmittag. Die Höchsttemperaturen liegen dann in den meisten Regionen zwischen 25 und 29 Grad.