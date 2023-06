Hitzewarnung und heftige Gewitter: Hier wird es in dieser Woche richtig unangenehm!

Deutschland – Meteorologisch hat der Sommer längst begonnen - auch kalendarisch fängt die liebste Jahreszeit von vielen Deutschen in dieser Woche an. Doch die Lust nach Eis-Essen, im Freibad planschen oder im Park chillen dürfte einem wegen des Wetters vielerorts in den kommenden Tagen vergehen. Es drohen Hitze und teils kräftige Gewitter.

Bei zunehmender Hitze drohen wieder viele Waldbrände. (Symbolfoto) © dpa | Ralf Hettler

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) veröffentliche nun sogar die erste Hitzewarnung des Jahres! Eine "starke Wärmebelastung" soll es am heutigen Montag im Gebiet des südlichen Oberrheingrabens und des Hochrheins geben.



Der DWD warnt: "Hitzewellen sind eine ernstzunehmende Gefahr für die menschliche Gesundheit." Auf die leichte Schulter sollte man extremes Wetter also nie nehmen. Auch für die Natur ist die Hitze gefährlich - die Waldbrandgefahrenstufe war zuletzt in vielen Regionen Deutschland gestiegen.

Am Ober- und Hochrhein werden heute Temperaturen von 35 Grad erreicht. In den darauffolgenden Tagen soll sich diese Wetterlage auf größere Gebiete im Süden, Osten und in der Mitte Deutschlands ausbreiten. Wegen der hohen Schwüle dürfte die gefühlte Temperatur sogar noch zwei bis drei Grad höher liegen! Die sehr warme bis heiße und feuchte Subtropikluft wird von einem Tief (Kern bei Irland) nach Deutschland gelenkt.

Vor allem an der See soll es allerdings kühler bleiben. Für größere Städte wie Berlin, Hamburg, Dresden und München prognostiziert Wetter.com am heutigen Montag Temperaturen von 27 bis 30 Grad.

Im Alpen- und Mittelgebirgsraum kann es demnach indes auch heute schon zu Schauern und teilweise heftigen Gewittern kommen.