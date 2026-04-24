Wetter-Hoch: Sachsen steht ein Frühlingswochenende bevor

Leipzig - Gute Nachrichten fürs Wochenende: Denn Sachsen stehen ein paar heitere Frühlingstage und angenehme Temperaturen bevor.

Die Sonne lacht nicht nur in Leipzig am Wochenende. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa; Screenshot/wetteronline.de

Während einige Gebiete noch bedeckt in den Freitag starten, lockern die Wolken im Tagesverlauf bei höchstens 11 bis 15 (Bergland: 9 bis 12) Grad immer weiter auf. Die meiste Sonne bekommt das Vogtland ab, so der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Nachts sinken die Temperaturen auf minimal 2 Grad, bevor sie am Samstag mit bis zu 18 (Bergland: 14) Grad noch etwas höher steigen, als den Tag zuvor.

Stellt Euch auf einen heiteren und regenfreien Frühlingstag mit mäßigem bis frischem Nordwestwind ein.

In der Nacht kann es dann bei minimal 0 Grad zu leichtem Bodenfrost kommen.

Auch am Sonntag können Euch wettertechnisch höchstens ein paar Wolken die Laune verderben. Ansonsten bleibt es trocken, sonnig und angenehm bei maximal 12 bis 15, im Bergland 8 bis 12 Grad.