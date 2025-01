Wetter im Norden: Weiterer Schnee und Glatteisgefahr

Am Samstag rechnen die Meteorologen mit weiterem Schneefall im Norden. © Christian Charisius/dpa

Vorerst strömt weiter Polarluft nach Hamburg und Schleswig-Holstein, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Aufgrund von gefrierendem Schneematsch oder Nässe können die Straßen glatt werden. Dazu stehen neue Schneeschauer an.

Am Samstag ist der Himmel zunächst stellenweise aufgelockert. Dann zieht es sich zu und es gibt einzelne Schneeschauer. Nahe der Elbe kommen um zwei Zentimeter Neuschnee hinzu. Tagsüber fallen weitere weiße Flocken, vor allem in der Südhälfte erwartet der DWD ein bis zwei Zentimeter. Die Höchstwerte liegen zwischen 1 und 3 Grad. In der Nacht lassen die Schneeschauer bei Tiefstwerten zwischen -2 und 0 Grad nach.

Am Sonntag hält sich das winterliche Wetter bis zum Abend. Die Sonne hat angesichts der dichten Wolkendecke kaum eine Chance durchzuscheinen. Höchstens werden 0 bis 2 Grad erreicht. Am Nachmittag setzt von der Elbe her Schnee ein, der sich nordwärts ausbreitet. Ab dem Abend gehen die Flocken in Regen über.

Es besteht Glatteisgefahr! Straßen und Wege können sich in gefährliche Rutschbahnen verwandeln.