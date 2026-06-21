Wetter in Bayern: Erst Bruthitze, dann heftige Gewitter

Im Tagesverlauf ziehen über Bayern schwere Gewitter auf. © Bildmontage: Peter Kneffel/dpa, wetteronline.de

Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, nähert sich am Sonntag von Norden her zwar eine schwache Kaltfront, die sorgt aber nicht dafür, dass sich die Luftmassen wechseln.

Dafür muss schon am Vormittag in Franken mit Gewittern gerechnet werden. Dabei wird das Wetter vor allem in Oberfranken heftig, so die Experten. Bis zum Mittag werden dann auch im Süden des Landes Unwetter erwartet.

Bei den Gewittern soll Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter fallen. Dazu wird vor bis zu drei Zentimeter großen Hagelkörnern und Sturmböen mit bis zu 100 km/h gewarnt.

Die Höchstwerte liegen im Norden bei bis zu 36 Grad, im Süden bei bis zu 35. Etwas kühler bleibt es in höheren Lagen, wie zum Beispiel bei 26 Grad auf dem Großen Arber. An der Zugspitze klettert das Quecksilber auf bis zu 12 Grad.