Wasser von oben und unten: Hochwasser und Dauerregen in Bayern erwartet

Bayern - Wasserdichte Kleidung wird im Freistaat in den nächsten Tagen ein häufiger Begleiter für die Menschen in Bayern werden.

Das Jahr 2024 startet in Bayern nass und windig. Gebietsweise ist auch mit Hochwasser der Meldestufen 1 und 2 zu rechnen. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Hochwassernachrichtendienst (HND) wird in den kommenden Tagen das Hochwasserrisiko ansteigen.

"Am Dienstag ist durch den Niederschlagsstau an den Mittelgebirgen und die steigende Schneefallgrenze in den Einzugsgebieten von Naab- und Regen, der Fränkischen Saale, der Tauber, des Oberen Main und bei Regnitzzuflüssen mit deutlichen Wasserstandsanstiegen und einzelnen Pegeln in Meldestufe 1 bis 2 zu rechnen", heißt es auf der HND-Internetseite.

Die ersten beiden Meldestufen stellen in der Regel noch keine konkrete Gefahr für Häuser und Verkehrsverbindungen dar. Sorgen könnten einem allerdings die Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) machen.

"Heute verbreitet Regen, vor allem in den Mittelgebirgen ergiebiger Dauerregen, im östlichen Bergland anfangs Schneefall. Windig, im Bergland stürmisch", heißt es in der Vorhersage für Dienstag.

Bis Donnerstag muss man gebietsweise mit Glätte, Frost und Schnee rechnen. In niederen Lagen sollte der Regenschirm griffbereit bleiben.