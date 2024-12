Wetter in Berlin und Brandenburg bleibt ungemütlich: Sprühregen und Schneegriesel

Potsdam - Das Tief, das derzeit das Wetter in Berlin und Brandenburg beeinflusst, zieht langsam Richtung Frankreich. Dadurch kommt etwas kühlere Luft aus Nordost in die Hauptstadtregion.

Die Nacht zum Montag bleibt wolkenverhangen. Vor allem in der zweiten Nachthälfte regnet es gebietsweise vermehrt. Im Süden Brandenburgs wird Schneegriesel oder Schneeregen erwartet bei Tiefstwerten zwischen vier und ein Grad.

Zunächst fällt nur im Nordosten Brandenburgs Regen, doch im Tagesverlauf wird es auch in den anderen Regionen sowie in Berlin nass. Es weht ein schwacher Wind.

In der Prignitz werden am Sonntagmorgen einzelne Windböen mit bis zu 60 Kilometern pro Stunde erwartet.

Mit Temperaturen von vier bis sechs Grad, sowie Regen und Sprühregen startet die neue Woche. Dabei sollen die Niederschläge im Laufe des Montags nachlassen. Auch die Nacht zum Dienstag wird stark bewölkt mit etwas Sprühregen und seltenem Schneegriesel. Die Tiefsttemperatur liegt zwischen vier und zwei Grad.

Auch am Dienstag geht es mit vereinzeltem Sprühregen weiter. Die Höchstwerte liegen zwischen zwei und fünf Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es weitestgehend unverändert, wobei es auf zwei bis null Grad abkühlt und in Bodennähe örtlich Frost erwartet wird.