Hitze in Frankfurt und Hessen: Gewitter und Starkregen drohen

Frankfurt am Main - Hochdruckeinfluss bestimmt weiter das Wetter in Frankfurt und Hessen : Insbesondere im südlichen Teil des Bundeslands müssen die Menschen mit Spitzentemperaturen jenseits der 30 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Zudem drohen auch einzelne Gewitter.

Es bleibt sommerlich-heiß in Frankfurt und Hessen: Wetteronline.de (Grafik) sagt für den Freitag bis zu 31 Grad voraus, der Deutsche Wetterdienst (DWD) bis zu 32 Grad. Zudem kann es einzelne Gewitter geben. © Montage: 123RF/mdesigner125, Screenshot/Wetteronline.de

Der Mittwoch werde zunächst "heiter bis sonnig und niederschlagsfrei" bei Höchstwerten "zwischen 23 Grad im Norden und bis zu 33 Grad im Süden", teilten die Meteorologen mit.

Im Verlauf des Tages sollen aber Wolken aufziehen, dann seien einzelne Schauer ebenso möglich wie kurze Gewitter.

Im Gewitter-Fall könne es auch zu Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie zu kleinkörnigem Hagel kommen, warnt der Wetterdienst.

Die Nacht zu Donnerstag wird der Prognose nach gering bewölkt oder klar sowie trocken. Die Temperaturen fallen auf "Tiefstwerte zwischen 14 Grad im Süden und 6 Grad im Norden".

In einigen Tälern in Nordhessen auch bis 4 Grad, heißt es weiter.