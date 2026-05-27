Hitze in Frankfurt und Hessen: Gewitter und Starkregen drohen
Frankfurt am Main - Hochdruckeinfluss bestimmt weiter das Wetter in Frankfurt und Hessen: Insbesondere im südlichen Teil des Bundeslands müssen die Menschen mit Spitzentemperaturen jenseits der 30 Grad rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Zudem drohen auch einzelne Gewitter.
Der Mittwoch werde zunächst "heiter bis sonnig und niederschlagsfrei" bei Höchstwerten "zwischen 23 Grad im Norden und bis zu 33 Grad im Süden", teilten die Meteorologen mit.
Im Verlauf des Tages sollen aber Wolken aufziehen, dann seien einzelne Schauer ebenso möglich wie kurze Gewitter.
Im Gewitter-Fall könne es auch zu Starkregen mit Niederschlagsmengen um 15 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde sowie zu kleinkörnigem Hagel kommen, warnt der Wetterdienst.
Die Nacht zu Donnerstag wird der Prognose nach gering bewölkt oder klar sowie trocken. Die Temperaturen fallen auf "Tiefstwerte zwischen 14 Grad im Süden und 6 Grad im Norden".
In einigen Tälern in Nordhessen auch bis 4 Grad, heißt es weiter.
Auch am Freitag und Samstag soll es Schauer und Gewitter in Frankfurt und Hessen geben
Der Donnerstag werde ebenfalls sonnig und trocken, nur zeitweise sollen "mal ein paar Schleierwolken" aufkommen. Mit Spitzentemperaturen von 23 bis 29 Grad wird es voraussichtlich geringfügig kühler als am Mittwoch. Mit Gewittern ist an diesem Tag nicht zu rechnen.
Anders am Freitag und am Samstag: Hinsichtlich beider Tage sagen die DWD-Experten für Darmstadt, Frankfurt und Kassel neben Wolken auch "einzelne Schauer und Gewitter" voraus.
Am Freitag soll es mit 27 bis 32 Grad in der Spitze wieder sommerlich-heiß werden. Am Samstag werden 25 bis 31 Grad erwartet.
Die kommenden Nächte in Hessen werden ebenfalls bewölkt. Dabei soll die Nacht zu Freitag bei Tiefstwerten zwischen 13 und 7 Grad noch "meist niederschlagsfrei" bleiben.
Für die Nacht zu Samstag sowie für die Nacht zu Sonntag werden bei einem jeweiligen Temperaturrückgang auf 16 bis 12 Grad hingegen Schauer und einzelne Gewitter erwartet.
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