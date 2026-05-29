Jetzt drohen Gewitter: NRW steht Wetterumschwung bevor

Köln - Nach Sonne und Sommerhitze wird das Wetter in Köln und NRW zum Wochenende mit Gewittern, Starkregen und stürmischem Wind deutlich ungemütlicher.

Die Hitze schwingt am Wochenende in Köln und NRW in Gewitter und Starkregen um. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Am Freitag wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) nochmal richtig heiß und die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad.

Doch die Sonne bleibt nicht lange ungestört: Ab dem Nachmittag ziehen von Nordwesten erste Schauer und Gewitter auf.

Dabei kann es ordentlich krachen. Laut Vorhersage sind Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Lokal sind sogar kräftigere Unwetter nicht ausgeschlossen.

In der Nacht bleibt das Wetter wechselhaft. Immer wieder kann es regnen oder gewittern.