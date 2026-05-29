Jetzt drohen Gewitter: NRW steht Wetterumschwung bevor
Köln - Nach Sonne und Sommerhitze wird das Wetter in Köln und NRW zum Wochenende mit Gewittern, Starkregen und stürmischem Wind deutlich ungemütlicher.
Am Freitag wird es laut dem Deutschem Wetterdienst (DWD) nochmal richtig heiß und die Temperaturen klettern auf bis zu 31 Grad.
Doch die Sonne bleibt nicht lange ungestört: Ab dem Nachmittag ziehen von Nordwesten erste Schauer und Gewitter auf.
Dabei kann es ordentlich krachen. Laut Vorhersage sind Starkregen, Hagel und stürmische Böen möglich. Lokal sind sogar kräftigere Unwetter nicht ausgeschlossen.
In der Nacht bleibt das Wetter wechselhaft. Immer wieder kann es regnen oder gewittern.
Auch der Samstag bringt keine Entspannung. Vor allem im Süden von NRW muss weiter mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Dazu bleibt es mit bis zu 28 Grad schwül.
Am Sonntag kühlt es dann insgesamt etwas ab. Viele Wolken, einzelne Schauer und erneut mögliche Gewitter bestimmen den Tag. Die Temperaturen liegen dann meist noch zwischen 22 und 25 Grad.
Titelfoto: Patrick Pleul/dpa