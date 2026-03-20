Wetter in Berlin und Brandenburg: Kälteschock zum Frühlingsanfang, doch dann wird's besser

Berlin - Seit Wochen werden die Berliner mit viel Sonnenschein und milden Temperaturen belohnt, zum Frühlingsanfang am Freitag aber zeigt sich das Wetter von seiner grauen Seite. Statt Sonne und blauer Himmel dominieren am Freitag zunächst dichte Wolken den Himmel über Berlin und Brandenburg.

In Berlin ist es vorerst vorbei mit dem vielen Sonnenschein. © Jens Kalaene/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst fällt vor allem im Süden Brandenburgs zeitweise etwas Regen oder Sprühregen.

Immerhin: Ab dem Nachmittag lockert es dann zunehmend auf. Die Temperaturen klettern auf 9 bis 13 Grad, dazu weht nur ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Samstag wird es dann deutlich frischer. Die Temperaturen sinken auf bis zu –1 Grad. Besonders im Süden Brandenburgs ist stellenweise leichter Frost möglich, örtlich kann sich zudem Nebel bilden.

Der Frost-Schock hält jedoch nur kurz: Schon am Samstag geht es ruhiger zu. Neben Wolken gibt es immer wieder sonnige Abschnitte, meist bleibt es trocken. Nur im Süden Brandenburgs könnten am Nachmittag vereinzelt schwache Schauer durchziehen. Die Höchstwerte liegen bei 11 bis 13 Grad.