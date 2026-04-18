Wetter in Berlin und Brandenburg: Kaltfront bringt Regen und deutlichen Temperatursturz
Berlin/Brandenburg - Das ruhige Frühlingswetter in der Region rund um Berlin wird am Wochenende zunehmend wechselhafter.
Am Samstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd bewölkt, im Osten zeitweise noch etwas freundlicher. Im Laufe des Tages ziehen mehr Wolken auf, später kommt es gebietsweise zu Schauern und vereinzelt auch zu Gewittern. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad.
In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt mit zeitweise leichtem Regen bei 10 bis 7 Grad.
Am Sonntag bringt eine Kaltfront dann deutlich kühlere Luft. Es bleibt meist bedeckt und regnerisch, im Südosten Brandenburgs sind starke Regenfälle möglich. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 12 und 15 Grad.
Auch der Wochenstart bleibt unbeständig: Am Montag viele Wolken, etwas Sonne und Schauer bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag örtlich Regen, später lockern sich die Wolken bei 4 bis 1 Grad auf.
Am Dienstag wird es freundlicher mit Sonne und Wolken bei 13 bis 16 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es trocken, allerdings droht bei 3 bis 0 Grad in Bodennähe erneut leichter Frost.
Titelfoto: Martin Gerten/dpa