Wetter in Berlin und Brandenburg: Kaltfront bringt Regen und deutlichen Temperatursturz

Berlin/Brandenburg - Das ruhige Frühlingswetter in der Region rund um Berlin wird am Wochenende zunehmend wechselhafter.

In Berlin und Brandenburg wird das Wetter zeitweise wieder ungemütlicher. (Symbolfoto) © Martin Gerten/dpa

Am Samstag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd bewölkt, im Osten zeitweise noch etwas freundlicher. Im Laufe des Tages ziehen mehr Wolken auf, später kommt es gebietsweise zu Schauern und vereinzelt auch zu Gewittern. Die Temperaturen liegen bei 19 bis 23 Grad.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es stark bewölkt mit zeitweise leichtem Regen bei 10 bis 7 Grad.

Am Sonntag bringt eine Kaltfront dann deutlich kühlere Luft. Es bleibt meist bedeckt und regnerisch, im Südosten Brandenburgs sind starke Regenfälle möglich. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 12 und 15 Grad.

Auch der Wochenstart bleibt unbeständig: Am Montag viele Wolken, etwas Sonne und Schauer bei 10 bis 13 Grad. In der Nacht zum Dienstag örtlich Regen, später lockern sich die Wolken bei 4 bis 1 Grad auf.