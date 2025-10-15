Wetter in Brandenburg und Berlin: Grau und regnerisch zur Wochenmitte

Berlin - Weiter kein goldener Oktober in Berlin und Brandenburg : Bei milden Temperaturen werden die kommenden Tage grau und regnerisch.

Trübe Aussichten warten in den kommenden Tagen auf Berlin. © Britta Pedersen/dpa

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) startet die Hauptstadtregion am Mittwoch mit dichter Bewölkung und teils zähem Nebel in den Tag. Immer wieder fällt leichter Sprühregen, der erst um die Mittagszeit allmählich nach Süden abzieht.

Am Nachmittag kann sich die Sonne zumindest zeitweise durch die Wolken kämpfen. Die Temperaturen erreichen milde 13 bis 16 Grad, der Wind bleibt schwach und kommt aus westlichen Richtungen.

In der Nacht zum Donnerstag ist es weiter stark bewölkt, stellenweise gibt es von Nordwesten her etwas Regen oder Sprühregen.

Im Südosten Brandenburgs kann es dagegen noch Wolkenlücken und Nebel geben. Die Temperaturen sinken auf 10 bis 7 Grad.

Auch der Donnerstag zeigt sich herbstlich: Wechselnde bis dichte Wolken und gelegentlicher Regen bestimmen das Wettergeschehen. Die Höchstwerte liegen wieder zwischen 13 und 15 Grad.