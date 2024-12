04.12.2024 17:09 Wetter in Deutschland: Schneit's pünktlich am 2. Advent?

Das Wetter in Deutschland wird in den kommenden Tagen von Niederschlägen und Wind geprägt. Vor allem in höher gelegenen Regionen wird es Schnee geben.

Von Calvin Schröder

Deutschland - In der Bundesrepublik ist ab dem morgigen Donnerstag mit Frost und Unwettern zu rechnen. Auch die Chance auf einen weißen zweiten Advent besteht. In vielen Regionen besteht die Chance auf Schnee zum zweiten Advent. (Symbolbild) © Lars Penning/dpa In der Nacht zum Freitag kommen bereits die ersten kräftigen Niederschläge an, sie ziehen von West nach Ost. In höheren Lagen wird es laut WetterOnline zu Schneefall kommen. Über die folgenden Tage gibt es immer wieder Schauer und das Wetter bleibt insgesamt windig bis stürmisch. Dabei ist vor allem an den Küsten und in den Mittelgebirgen mit starken Böen zwischen 40 und 60 Kilometern pro Stunde zu rechnen. Wetter Deutschland Erst milder Wochenstart - doch das kommt ab Mittwoch auf NRW zu Das Wetter wird sich zwischenzeitlich etwas beruhigen, ab Samstag werden die Unwetter dann wieder stärker. Im Verlauf des Wochenendes sinkt die Schneefallgrenze, sodass - vor allem am zweiten Advent - auch in niedrig gelegenen Regionen Schnee zu erwarten ist. In Baden-Württemberg, Bayern, Thüringen und Sachsen wird es Dauerfrost geben. In den restlichen Bundesländern liegen die Tageshöchstwerte etwas weiter oben, bei 1 bis 5 Grad. Nach dem nasskalten Dezemberanfang wird es zur Monatsmitte wieder etwas trockener.

Titelfoto: Lars Penning/dpa