Gewitterfront mit Starkregen zieht auf: So wird das Wetter in Hessen

Frankfurt am Main - Der heutige Montag beschert den Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel schönstes Altweibersommer-Wetter, doch am morgigen Tag der Deutschen Einheit müssen die Hessen mit Regen und Gewittern rechnen - auch Starkregen wird ausdrücklich nicht ausgeschlossen!

Für den Dienstag werden Regen und Gewitter in Hessen erwartet, doch es soll sommerlich-warm bleiben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet 21 bis 25 Grad in der Spitze. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de

Für den Montag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Main traumhaftes Wetter voraus: "Oft heiter" und "niederschlagsfrei" lautet die Prognose der Meteorologen für Hessen. Dazu werden Temperaturen von 24 bis 26 Grad in der Spitze und "teils mäßiger Wind aus Süd bis Südwest" erwartet.

Am morgigen Dienstag wird der spätsommerlich anmutende Herbst jedoch getrübt: Zwar bleibt es laut den DWD-Experten bei Höchsttemperaturen von 21 bis 25 Grad relativ warm in Hessen, doch schon am Vormittag sollen erste leichte Schauer in dem Bundesland aufziehen.

Ab dem Dienstagnachmittag ziehen dann laut den Offenbacher Meteorologen von Westen her Regen und Gewitter nach Hessen.

Dabei könne es auch zu Starkregen mit bis zu 15 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb kurzer Zeit kommen. Mit stürmischen Böen mit einer Geschwindigkeit von rund 70 Kilometern die Stunde müsse ebenfalls gerechnet werden.