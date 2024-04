Wetter in Hamburg: Jetzt sind sogar 25 Grad drin!

Hamburg - Ungewöhnlich früh ist der erste Sommertag in Hamburg mit Temperaturen über 25 Grad bereits in Sichtweite. Doch bis dahin gibt es typisches Aprilwetter .

In der Nacht zu Donnerstag regnet es – teils schauerartig verstärkt – weiter. Von Südwesten lässt der Regen später nach. Die Tiefstwerte liegen bei vier bis acht Grad. Ganz im Norden ist beim Aufklaren in den Morgenstunden auch leichter Frost bis -1 Grad möglich.

Die Höchstwerte liegen zwischen sechs Grad in Angeln und bis zwölf Grad an der Elbe. Ab dem Abend wird es an den Küsten etwas windiger, es gibt Windböen um 55 Stundenkilometer.

Während es am Vormittag noch teils freundlich ist, macht sich "Quilla" ab dem Mittag von Südwesten mit zunehmender Bewölkung und nordwärts ziehendem Regen bemerkbar, so die DWD-Vorhersage.

Erst am Samstag wird es längere Zeit freundlich in Hamburg – und ungewöhnlich warm. (Archivbild) © Marcus Brandt/dpa

Am Donnerstag regnet es ab dem Vormittag zunehmend. Dabei steigen die Temperaturen auf maximal elf bis 15 Grad. Die dichte Bewölkung hält sich auch in der Nacht zum Freitag bei Werten von sechs bis acht Grad. Anfangs zieht Regen ostwärts ab.

Auch am Freitag ist es meist stark bewölkt und es regnet zeitweise. Die milden Temperaturen steigen weiter an: In Hamburg werden 18 Grad erreicht und auf Sylt 13 Grad. In der Nacht zum Samstag lässt der Regen allmählich nach und die Bewölkung lockert auf. Die Tiefstwerte liegen um neun Grad.

Am Samstag schiebt sich warme Luft aus Nordafrika über Norddeutschland. Dadurch steigen die Temperaturen auf ungewöhnliche 17 Grad an der See und bis 25 Grad in Hamburg.

Der DWD rechnet damit, dass der Regen nach Norden abzieht und der Samstag freundlich wird. Ob der mitgebrachte Saharastaub auch den Himmel in Norddeutschland wie am vergangenen Wochenende deutlich trüben wird, ist derzeit unklar.

In der Nacht zum Sonntag verdichten sich die Wolken und es gibt etwas Regen bei Tiefstwerten um elf Grad.