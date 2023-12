Wetter in Hamburg: Neuer Schnee im Anflug

Hamburg - Der Dauerfrost ist zwar bald vorbei, das frühwinterliche Wetter in Norddeutschland bleibt aber.

In der Nacht zum Dienstag kann es erneut leicht schneien. Die Temperaturen sinken auf Werte um -1 bis -5 Grad. Auf den Inseln wird es mit 0 Grad etwas wärmer.

Zum Wochenstart wird es wolkig und gebietsweise fallen neue Schneeflocken. Derzeit sieht es laut DWD nicht nach gefrierendem Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein aus, das kann sich aber schnell ändern. Dabei liegen die Höchstwerte tagsüber um den Gefrierpunkt, teils gibt es weiterhin leichten Dauerfrost bis -1 Grad.

Die Temperaturen liegen in der Nacht zum Montag zwischen -2 und -7 Grad. Wenn der Himmel aufklart, werden über Schnee -9 Grad erreicht. Aufgrund überfrierender Nässe kann es auf Straßen und Wegen glatt werden.

Der Einfluss von Hoch "Dunja" verschwindet in der Nacht zum Montag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tief "Sani" auf dem Atlantik vor Irland schickt eine schwache Warmfront mit milderer Luft. Von Südwesten setzt zuerst an der Elbe leichter Schneefall ein, der sich nordwärts verlagert. Ein bis fünf Zentimeter Neuschnee können bis Montagmorgen fallen.

Vielen Nebenstraßen im Norden sind gefährlich glatt. © Oliver Wunder/TAG24

Am Dienstag zeigt sich der Himmel wieder stark bewölkt. Bei Höchstwerten um den Gefrierpunkt im Binnenland und 2 Grad an der Küste schneit es verbreitet leicht. Lokal kann der Schneefall auch etwas doller ausfallen.

Auch in der Nacht zum Mittwoch fallen weiter weiße Flocken. Mit Tiefstwerten um -3 Grad im Binnenland und 1 Grad an den Küsten wird es nicht mehr ganz so frostig wie zuvor.

Am Mittwoch setzt Tauwetter ein, damit hat die weiße Pracht vorerst ein. Ende. Die Temperaturen drehen tagsüber überall in den Plusbereich, zwischen 1 und 3 Grad erwartet der DWD. Dazu gibt es etwas Regen oder Schneeregen, die erst in der Nacht zum Donnerstag langsam weniger werden. Nachts sinkt die Temperatur auf -2 Grad.

Bis zum Wochenende dürften die Temperaturen laut DWD tagsüber im leichten Plusbereich liegen. Danach wird die Unsicherheit der Modelle groß.