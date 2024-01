Bibbern und Zittern in Sachsen-Anhalt: Es werden zweistellige Minusgrade erreicht!

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt sinken die Temperaturen weiter! Es werden sogar zweistellige Minusgrade erreicht! Doch statt Regen und Wolken lädt die Sonne zu Winterspaziergängen ein.

Sachsen-Anhalt erwarten zweistellige Minustemperaturen. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Schon am Montag können sich die Menschen im Bundesland über reichlich Sonne und wenig Wolken freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst werden heute Höchstwerte zwischen -7 und -3 Grad erreicht.

In der Nacht werden dann Tiefstwerte bis -10 Grad erwartet, im Harz -15 Grad.

Am Dienstag bleibt es weiterhin sonnig, bei Temperaturen zwischen -4 und -2 Grad. Auch in der Nacht bleibt es wolkenlos, bei Werten zwischen -5 und -9 Grad.

Bei Höchsttemperaturen zwischen -5 und -1 Grad kann am Mittwoch nochmal richtig Sonne getankt werden. In der Nacht auf Donnerstag zeigt sich in der Altmark erster Nebel.

Der Donnerstag bleibt bewölkt und neblig. Bei Temperaturen zwischen -2 und +1 Grad kann es zu vereinzelten Schneegriesel kommen.