Wetter in Sachsen: Heute kommt Sturm, aber dann wird's besser

Die Menschen in Sachsen müssen sich zum Wochenstart auf einiges an Wind, mitunter sogar Sturm gefasst machen. In den kommenden Tagen entspannt sich die Lage jedoch zunächst. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Wie die Experten des Deutschen Wetterdienstes melden, bekommen wir es deshalb am Montag mit Windböen, vereinzelt sogar Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 und 70 Kilometern pro Stunde zu tun. Auf dem Fichtelberg werden schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h erwartet.

Erst am späten Nachmittag nimmt der Wind ab. In der Nacht sowie am Dienstag kann es dann nur noch auf dem Fichtelberg zu Sturmböen mit bis zu 80 Kilometern pro Stunde kommen.

Der Montag startet stark bewölkt, allerdings nur mit wenigen Schauern. Am Abend werden dann im Vogtland dichte Wolken und auch Schauer erwartet. Die Tagestemperaturen bewegen sich zwischen 12 und 14 Grad, im Bergland zwischen 7 und 12 Grad.

In der Nacht zum Dienstag wechselnd, im Süden des Freistaats noch stark bewölkt. Dort kann es in der ersten Nachthälfte auch noch zu Schauern kommen. Für die zweite Nachthälfte sagt der DWD dann keine Schauer voraus. Das Thermometer fällt auf 9 bis 6 Grad, im oberen Bergland lokal auf bis zu 3 Grad.