Wetter in Sachsen: Kommt jetzt der Winter zurück?

Leipzig - Das Wochenende steht bevor. Doch während sich viele bereits nach schöneren Tagen sehnen, lassen die Aussichten wenig Hoffnung auf schnelle Besserung zu. Sogar Schnee könnte am Wochenende wieder im Freistaat fallen.

In der Nacht zu Samstag bleibt es stark bewölkt, Niederschläge werden allerdings nicht erwartet. Vor allem im Osten des Freistaats kann es durch Überfrieren zu Glätte kommen. Die Temperaturen fallen auf 3 bis minus 1 Grad bei schwachem Wind aus Südwest.

Der Freitag startet entsprechend bedeckt und mit Regen. In höheren Lagen des Erzgebirges kann es zu leichtem Frost kommen bei Temperaturen bis minus 2 Grad. Im Verlauf des Tages dann wechselnd bewölkt mit einzelnen Regenschauern.

Davon abgesehen dominieren weiterhin Wolken und Regen das Bild. Grund dafür ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) aktuell ein Randtief vom Ärmelkanal, das sich zu den Niederlanden verlagert. Dessen Ausläufer würden bereits in der Früh Sachsen erreichen.

Zwar halten sich die Temperaturen zumindest am Freitag. © Montage: Jan Woitas/dpa + Screenshot/wetteronline.de

Am Samstag bleibt es bedeckt. Dazu kommt erneut Regen auf, der abends von Norden her sogar in Schnee übergeht. Gleichzeitig wird es kälter: Die Höchstwerte bewegen sich zwischen 2 und 5 Grad bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordost. Im Bergland werden 0 bis 2 Grad erreicht.

Für die Nacht zum Sonntag wird leichter Schneefall erwartet bei Tiefstwerten zwischen minus 4 und minus 7 Grad, im Bergland bis zu minus 9 Grad.

Auch am Sonntag bleibt es weiterhin bedeckt. Die Schneefälle ziehen im Tagesverlauf jedoch in Richtung Süden ab. Die Höchstwerte sinken weiter, bewegen sich nur noch zwischen minus 4 und minus 1 Grad bei schwachem Wind aus Nordost. Im Bergland zwischen minus 7 und minus 4 Grad.