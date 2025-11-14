Von 19 auf nur noch 7 Grad: Wochenende in Sachsen wird ungemütlich

Leipzig - Auf die Menschen in Sachsen kommt ein wechselhaftes Wochenende zu.

Das Wochenende in Sachsen wird überwiegend trüb. (Symbolbild) © Boris Roessler/dpa

Der Freitag zeigt sich laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) mit Werten zwischen 15 und 19 Grad noch von seiner ungewöhnlich milden Seite, Wolken und Sonnenschein wechseln sich ab.

Auf dem Fichtelberg und in der Oberlausitz kann es währenddessen recht stürmisch zugehen.

In der Nacht auf Samstag fallen die Temperaturen dann schlagartig, sodass das Wochenende mit Höchstwerten lediglich bis zu 12 Grad eingeläutet wird. Dazu kommen viele Wolken, die leichten Regen in den Freistaat bringen.

So geht es auch am Sonntag weiter, der mit dichten Wolken und stellenweise Regenschauern daherkommt.

An dem trüben Tag ist mit Werten zwischen 7 und 11 Grad zu rechnen. In der Nacht kühlt es stellenweise bis auf den Gefrierpunkt ab, sodass auf dem Erzgebirgskamm sogar Schneeregen möglich ist.