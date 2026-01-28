Wetterdienst warnt vor Glätte: Hier müsst Ihr besonders aufpassen

Leipzig - In Sachsen bleibt es frostig und glatt. Neuschnee und teilweise Plusgrade sorgen für rutschige Verhältnisse.

In Sachsen häufen sich die Glätte-Unfälle. © Bildmontage: Jan Woitas/dpa, wetteronline.de (Screenshot)

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind örtlich bis zu drei Zentimeter Neuschnee möglich.

Am Mittwoch ist es meist bedeckt und teils trüb. Im Vogtland kann etwas Schnee, Schneeregen oder vereinzelt gefrierender Regen fallen, sonst bleibt es überwiegend trocken.

Die Temperaturen erreichen null bis drei Grad, im Bergland minus drei bis ein Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es bedeckt. In der Südwesthälfte ist etwas Schneegriesel möglich, im Vogtland fällt leichter Schnee.

Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus vier Grad, es besteht Glättegefahr.