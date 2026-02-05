Wetterdienst warnt vor Glätte in Teilen Sachsens

Dresden - In Teilen Sachsens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) erneut vor Glätte. Bis etwa 10 Uhr bestehe Gefahr durch gefrierenden Regen und markante Glätte, teilte der DWD mit.

Bis etwa 10 Uhr besteht Gefahr durch gefrierenden Regen und markante Glätte. (Archivbild) © Lilli Förter/dpa

Im weiteren Tagesverlauf bleibt es überwiegend trocken. Am späten Nachmittag und Abend kann es vor allem im Westen des Landes erneut zu gefrierendem Regen und erhöhter Glättegefahr kommen.

Die Temperaturen liegen zwischen minus eins und drei Grad, im Elbtal sind bis zu sechs Grad möglich.





