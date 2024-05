Genießt Bayerns Sonne: Gewitter und Hagel kündigen sich an

München - Während in weiten Teilen Bayerns die Menschen am Pfingstmontag die vorsommerlichen Sonnenstrahlen genießen können, wirkt das laut Meldungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wie die Ruhe vor dem Sturm.

Ab Montagabend könnte es in Teilen Bayerns richtig ungemütlich werden. Gewitter und Hagel kündigen sich an. © vifogra / Hutter

Bereits am Montag könnte die Stimmung ordentlich kippen: "Heute Nachmittag und abends an den Alpen einzelne Gewitter wahrscheinlich, Richtung Norden rasch sinkendes Risiko", heißt es.

Der DWD warnt in den betroffenen Gebieten vor heftigem Starkregen und Hagel mit Korngrößen bis zu zwei Zentimetern.

Was am vergangenen Wochenende schon abends in einigen Teilen Bayerns in Form von Blitz und Donner zu erkennen war, nimmt nun vermutlich mehr Platz ein.

"Am Dienstag mit Schwerpunkt von Niederbayern bis Unterfranken erhebliche Unwettergefahr. Ab dem frühen Nachmittag, bis in die Nacht zum Mittwoch hinein gebietsweise schwere Gewitter", heißt es weiter.

Nur vereinzelt zeigt sich dann noch die Sonne im Norden und Osten des Freistaats.