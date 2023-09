Wetterdienst-Warnung für Hessen: "Extreme Unwetter" drohen!

Offenbach am Main - Ein Wetter-Umschwung steht an - und der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt wörtlich vor "extremen Unwettern", die am heutigen Dienstagnachmittag und in der Nacht in Teilen von Hessen niedergehen könnten.

Insbesondere für den Osten und den Norden von Hessen hat der Deutsche Wetterdienst (Grafik) eine Unwetterwarnung ausgesprochen. © Montage: 123RF/dikiyaqua, Screenshot/dwd.de

Die Menschen und Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel konnten sich in den letzten Tagen über hochsommerliches Wetter mit blauem Himmel und um die 30 Grad in der Spitze freuen, doch damit ist es nun vorbei.

Das Bundesland gerate im Laufe des Mittwochnachmittags in den "Einflussbereich der Ausläufer eines nach Norwegen ziehenden Tiefs", wie der DWD in Offenbach am Main mitteilte.

Nach einem zunächst noch teils heiteren Tagesverlauf drohen daher in der zweiten Tageshälfte gebietsweise Gewitter mit Unwettergefahr.

"Lokal extreme Unwetter durch Starkregen nicht ausgeschlossen", betonen die Offenbacher Meteorologen wörtlich.

Niederschläge mit bis zu 25 bis 40 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit seien ebenso möglich wie schwere Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern in der Stunde.

Auch in der Nacht zu Mittwoch werden noch gebietsweise teils kräftige Schauer und Gewitter mit Unwettergefahr erwartet. Erst zum Mittwochmorgen hin soll sich das Wetter in Frankfurt und Hessen von Westen her allmählich beruhigen.