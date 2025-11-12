Wetterumschwung kommt: Erst bis zu 20 Grad, dann Schnee!

Deutschland - Warme Tage, frostige Nächte, dichter Nebel und Schn ee : Der Herbst ist eine Jahreszeit voller Überraschungen. Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter abwechslungsreich.

Die Magie des Winters: Blick vom höchsten Berg des Bayerischen Waldes, dem Großen Arber, über das Waldmeer. © Robert Gaisbauer/Tourismusverband Ostbayern e.V./obs/dpa

Zunächst wird Deutschland noch einmal von der Sonne verwöhnt, bevor es am Wochenende kälter und regnerischer wird.

Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes bleibt es bis Freitag noch recht mild und weitgehend niederschlagsfrei bei vereinzelt dichten Wolkenfeldern.

Am Donnerstag bewegen sich die Höchstwerte zwischen 8 Grad bei Dauernebel in Niederbayern, 13 Grad auf Rügen und bis zu 22 Grad im Oberrheingraben. Vielerorts scheint die Sonne.

Am Freitag wird es über Norddeutschland dicht bewölkt bei teils länger andauerndem Regen. Im Süden bleibt es nach Nebelauflösung weiterhin vielfach sonnig.

Bereits am Wochenende vollzieht das Wetter jedoch eine radikale Wende: Kalte Polarluft strömt vom Norden her nach Deutschland, die Temperaturwerte sinken deutlich.

Erste Minustemperaturen erwarten uns in der Nacht von Samstag zu Sonntag. In Hochlagen und im äußersten Norden kann es bis zu Minus zwei Grad Celsius kalt werden. Das Wochenende zeigt sich wechselhaft und unbeständig bei starker Bewölkung, Regenfällen und schwachem Wind.