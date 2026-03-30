Erst pfui, dann hui: Nach Regen und Schnee kommt in Sachsen-Anhalt der Umschwung

Magdeburg - Zum Start in die neue Woche zeigt sich das Wetter in Sachsen-Anhalt unangenehm. Doch mit jedem weiteren Tag wird es immer angenehmer.

Mit den steigenden Temperaturen und freundlicheren Tagen werden auch die Tiere in Sachsen-Anhalt wieder aktiver. (Symbolbild) © Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Der Montag beginnt vielerorts mit Regenschauern und im Harz sogar mit Schnee oder Schneeregen. Im Tagesverlauf können auch ein paar Gewitter dabei sein. Das Thermometer klettert dabei auf Höchstwerte zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 2 und 5 Grad. Auf dem Brocken kann es zu Sturmböen kommen.

Auch am Dienstag kommt es immer wieder zu Regen im Tiefland und Schnee- oder Graupelschauern in höheren Lagen. Die Tageshöchstwerte steigen nur minimal auf 7 bis 10 Grad, im Harz auf 4 bis 7 Grad.

Zur Wochenmitte wird es dann freundlicher. Am Mittwoch gibt es wolkige sowie heitere Abschnitte. Niederschläge werden dabei nicht erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dann erreichen die Temperaturen Wert zwischen 8 und 12 Grad.

Auch der Donnerstag soll heiter bis wolkig und ohne Niederschlag bleiben. Die Temperaturen steigen wieder spürbar an und liegen bei Werten zwischen 11 und 14 Grad.