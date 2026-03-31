Sturm oder Sonnenschein? Das kommt jetzt auf Köln und NRW zu

In Köln startet die neue Woche noch ziemlich durchwachsen. Ab Mitte der Woche soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber wieder bergauf gehen.

Von Alina Eultgem

Köln - In Köln startet die neue Woche noch ziemlich durchwachsen. Ab Mitte der Woche soll es laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) aber wieder bergauf gehen.

Wolken, Regen und Sonne im Wechsel: In Köln steht in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter an. (Symbolfoto)
Wolken, Regen und Sonne im Wechsel: In Köln steht in den kommenden Tagen wechselhaftes Wetter an. (Symbolfoto)  © Pia Bayer/dpa

Am Dienstag bleibt das Wetter noch wechselhaft. Es ziehen immer wieder Schauer durch NRW, zwischendurch kann sich aber auch mal kurz die Sonne zeigen.

Ganz ausgeschlossen sind einzelne kurze Gewitter nicht, dazu bleibt es windig. Die Temperaturen liegen tagsüber ungefähr zwischen 8 und 12 Grad.

Ab Mittwoch sieht die Sache dann schon deutlich besser aus: Es wird freundlicher, mit mehr Sonne und weniger Regen. Dazu steigen die Temperaturen langsam auf bis zu 14 Grad.

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Nachts kann es aber weiterhin ziemlich kalt werden, teilweise sogar mit leichtem Frost.

Der Donnerstag bringt dann wieder etwas mehr Wolken zurück. Im Laufe des Tages kann auch Regen dabei sein. Trotzdem bleibt es mild mit bis zu 14 Grad.

Titelfoto: Pia Bayer/dpa

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