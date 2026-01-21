Frost und glatte Straßen: So wird das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Es bleibt winterlich kalt in Hessen : Ein Hochdruckgebiet über Osteuropa lenkt kalte Luft in das Bundesland, die Menschen in Darmstadt, Frankfurt und Kassel müssen sich daher auf Nachtfrost und teils glatte Straßen einstellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt.

Die Menschen und Hessen müssen sich auf durchgehenden Nachtfrost einstellen, auch Straßenglätte ist teils möglich.

Der Mittwoch werde "verbreitet heiter bis sonnig und niederschlagsfrei", heißt es in der Prognose der Meteorologen. Lediglich am Rhein könne es eventuell zu zähem Nebel oder Hochnebel kommen.

Zugleich soll der Tag aber winterlich-kalt werden: Es werden Höchsttemperaturen zwischen +1 und +4 Grad erwartet. Dazu soll ein größtenteils nur schwacher Wind aus Südost wehen.

Ab Donnerstag sollen dann Wolken über dem Bundesland aufziehen, für den Freitag lautet die Wettervorhersage für Frankfurt und Hessen "wolkig bis stark bewölkt". Beide Tage sollen aber "meist niederschlagsfrei" verlaufen.

Dabei bleibt es kalt: Für den Donnerstag werden maximal 0 bis +4 Grad erwartet, für den Freitag nur 0 bis +3 Grad.

In den kommenden Nächten muss durchgehend mit Frost gerechnet werden. So sollen die Temperaturen in der Nacht zu Donnerstag auf Tiefstwerte von -3 bis -9 Grad fallen. Vereinzelt könne es zu Glätte kommen.