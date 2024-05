Dauerregen! So ungemütlich wird es jetzt in Frankfurt und Hessen

Den Menschen in Frankfurt und Hessen steht ein nasses Wochenende bevor: Am heutigen Freitagabend setzt der Dauerregen ein, der zum Teil extrem ausfallen kann!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das kommende Wochenende in Hessen wird äußerst nass: Schon am heutigen Freitagabend setzt laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes Dauerregen in dem Bundesland ein - zum Teil werden beträchtliche Wassermassen erwartet!

Auch der Dienst Wetteronline.de sagt für den Samstag starke bis sehr starke Regenfälle in Hessen voraus. © Montage: Sebastian Gollnow/dpa, Screenshot/Wetteronline.de Bereits am Freitagvormittag müssen die Menschen in Darmstadt und Frankfurt am Main demnach bei wechselnder bis starker Bewölkung mit lokalem, schauerartigem Regen rechnen. In Mittel- und Nordhessen bleib es jedoch "zunächst weitgehend niederschlagsfrei", wie die DWD-Experten in Offenbach am Main vorhersagen. Die Temperaturen sollen am Freitag in Hessen Höchstwerte zwischen sechzehn und neunzehn Grad erreichen. Es wird ein "meist mäßiger Wind aus Nordwest" erwartet. Am späten Freitagabend soll im Osten und Südosten des Bundeslandes dann Regen aufkommen, der als Dauerregen bis zum Samstagmittag oder -nachmittag anhält. Wetter Deutschland Gefahr für Leib und Leben! Heftige Wetter-Warnung für München und Teile von Bayern Entsprechend lautet die Prognose des Wetterdienstes für den Samstag in Hessen "stark bewölkt bis bedeckt, zunächst verbreitet regnerisch". Dabei müssen sich insbesondere die Bewohner der Region zwischen Odenwald, Spessart und Rhön auf extreme Regenfälle einstellen: "Mengen von zwanzig bis dreißig Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwölf bis achtzehn Stunden" seien "nicht ausgeschlossen".

Hochwasservorwarnung für Hessen: Böden können kein Wasser mehr aufnehmen