Auf Frust folgt Freude! So (gut) wird das Wetter in Bayern am Vatertag und zum Wochenende hin

München - Ein Blick aus dem Fenster sorgt am Mittwoch nicht gerade für Freudensprünge, vor allem im Süden Bayerns regnet es vor sich hin. Wer jetzt Angst hat, dass auch der Vatertag wettertechnisch ins Wasser fällt, kann aufatmen!

Das Wetter in München und Bayern wird am Vatertag angenehm - und die Tendenz dürfte für Freude sorgen. © Montage: Sven Hoppe/dpa, Screenshot/wetteronline.de

Denn während im heutigen Tagesverlauf laut dem Deutschen Wetterdienst meist starke Bewölkung das Bild im Freistaat bestimmt und es an den Alpen praktisch nahezu dauerhaft regnet, zeigt sich in Unterfranken bereits, was der Donnerstag bringt.

Bei Höchstwerten von zehn bis 18 Grad und einem schwachen bis mäßigen Wind um Nord lockert es dort nämlich bereits am Mittwoch stellenweise auf.

Zwar startet der Donnerstag den Wetterexperten zufolge an den Alpen und im Vorland noch bewölkt, danach setzt sich aber auch dort die Sonne durch.

Ganz wichtig: Es bliebt trocken - und das bei 16 bis durchaus angenehmen 22 Grad, die am Untermain erreicht werden. Ein schwacher bis teils mäßiger Nordostwind rundet das freundliche Gesamtbild ab.

Und es wird noch besser! Denn die Wetter-Entwicklung setzt sich laut den Meteorologen zum Wochenende hin fort.