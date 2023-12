Tristesse statt weißer Pracht: So wird das Wetter in Bayern in den nächsten Tagen

München - Regen und Überschwemmungen statt weißer Pracht! Das Wetter zum Weihnachtsfest hätten sich in Bayern viele sicher ganz anders gewünscht - und laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) wird es nicht sonderlich besser ...

Immerhin: Laut den Wetterexperten kommt es nur noch in einzelnen Regionen bis mittags zu Nieselregen.

Wer am Mittwoch auf Besserung hofft, wird leider enttäuscht. Denn auch nach den Feiertagen bleibt es in Bayern überwiegend weiter stark bewölkt.

Ansonsten bleibt es auch am Dienstag im Freistaat bei der dichten Wolkendecke und leichtem Regen.

Nach einem überaus tristen und regnerischen ersten Weihnachtsfeiertag, der mit Temperaturen von acht bis 14 Grad immerhin verhältnismäßig warm ausfällt, präsentiert sich der zweite etwas freundlicher - zumindest an den Alpen und im Vorland. Denn dort lässt sich die Sonne blicken.

Der Donnerstag fügt sich fast nahtlos in dieses mitunter zumindest zeitweise etwas zweigeteilte Bild ein. Im Tagesverlauf ist laut DWD dann von Nordwesten her mit Regen zu rechnen, in Ober- und Niederbayern wechseln sich Sonne und Wolken ab.



Bei den Höchstwerten tut sich wenig: Acht bis 13 Grad werden bei schwachem bis mäßigem Südwestwind erreicht.