Heute Gewitter und Unwetter! Das Wetter in Frankfurt und Hessen

Frankfurt am Main - Schwül-warme Luft und ein Gewittertief sorgen am heutigen Donnerstag für eine äußerst ungemütliche Wetterlage in Frankfurt und Hessen - lokale Unwetter sind möglich!

In der Nacht zu Freitag soll die Gewittergefahr dann von Westen her nachlassen.

Die DWD-Meteorologen schließen allerdings auch noch schlimmere Wetter-Extreme nicht aus: Es könnten sich einzelne Unwetter bilden. Diese brächten dann Starkregen mit rund 40 Litern Niederschlag pro Quadratmeter in kurzer Zeit oder bis zu 60 Litern pro Quadratmeter in mehreren Stunden mit sich.

Ab dem Mittag zögen dann "teils kräftige Gewitter mit lokalem Unwetter-Potential" von Westen her in das Bundesland.

Der Sonntag in Frankfurt und Hessen soll laut DWD meist niederschlagsfrei bleiben. Der Wetterdienst erwartet an diesem Tag 24 bis 27 Grad in der Spitze, der Dienst Wetteronline.de (Grafik) 24 bis 26 Grad. © 123RF/scanrail, Screenshot/Wetteronline.de

In den kommenden Tagen soll sich die Wetterlage in Hessen dann wieder beruhigen. Die Menschen in Darmstadt, Frankfurt am Main und Kassel müssen aber auch am Freitag und Samstag mit einzelnen Schauern und Gewittern rechnen.

Am Sonntag soll sich die Regenwahrscheinlichkeit dann deutlich verringern. "Vielfach niederschlagsfrei" lautet die DWD-Vorhersage für den letzten Tag der Woche in Hessen.

Die Temperaturen bleiben sommerlich: Von Freitag bis Sonntag schwanken die Höchstwerte laut den Wetterdienst-Meteorologen zwischen 24 und 28 Grad.

Die kommenden Nächte kühlen sich demnach aber langsam ab: In der Nacht zu Freitag werden noch Tiefstwerte zwischen 18 und 14 Grad erwartet. In der Nacht zu Samstag sind es 15 bis 11 Grad, in der Nacht zu Sonntag 15 bis 12 Grad und in der Nacht zu Montag 14 bis 10 Grad.